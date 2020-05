A despoluição que terão que fazer Barcelona e Real Madrid

Grandes nomes estão na mira de Real Madrid e Barcelona. De Lautaro a Mbappé, mas com a falta de recursos no momento tudo será mais complicado.

A forma de negociar será chave, sabendo que os preços terão que baixar e que uma questão une os dois gigantes espanhóis, que é a necessidade de reduzir a folha salarial.

Quique Setién conta com 35 nomes a sua disposição no elenco, um número considerado elevado e que por isso Araujo, Todibo, Matheus, Rafinha, Oriol Busquets, Wague, Monchu, Riqui Puig, Rakitic, Vidal, Coutinho ou Semedo, entre outros são jogadores que poderiam fazer as malas.

Divididos, como fez a citada fonte, 19 deles são do time principal, seis do time B as ordens de Setién, oito emprestados e dois foram contratados, como Matheus e Trincão.

Já no Real Madrid, Zidane tem 42 jogadores sob o seu comando e terá que fazer uma rigorosa peneira porque conta com nomes de talento como Reguilón, Ceballos e outros mais.

Para pensar em contratações, os dois gigantes precisam primeiro enxugar o elenco e a folha salarial, ou seja, mais de 30 jogadores dos dois elencos devem buscar um novo destino.