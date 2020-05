A dieta 'maluca' que garante 40 gols por temporada a Lewandowski

Que Robert Lewandowski é um dos grandes artilheiros do futebol mundial não é novidade. O polônes garante cerca e 40 gols por temporada ao time bávaro.

Além de talento e muito trabalho, o camisa '9' tem um segredo que o mantem em forma: uma boa alimentação. É o que garante o brasileiro naturalizado polonês Thiago Cione, em uma entrevista a 'ESPN'.

Anna, a esposa de 'Lewa' é nutricionista, e elaborou uma dieta especial para aumentar o potencial do matador do Bayern de Munique e da Seleção Polonesa.

"Ele é um cara que tem fome de melhorar como jogador, e, para isso, tem uma dieta especial que a esposa dele faz. Ela é nutricionista e bem conhecida na Polônia. O Robert me contou inclusive que a grande mudança na carreira dele, que foi quando ele chegou ao topo por clubes e seleção, foi quando ele mudou radicalmente o que ele comia", disse Thiago.

"No dia do jogo, ele come muita proteína. E tem sempre atum no café da manhã, umas coisas meio doidas e bem específicas. Além disso, ele evita tudo que tem glúten e lactose. No dia antes de jogar, depois da janta, ele ainda mata um prato de arroz doce pra encher de carboidrato e glicose para jogar no dia seguinte. Aí, na recuperação, vai muita verdura e abacate", revelou.

O brasileiro, que jogou com Lewandowski na Seleção Polonesa e disputou a Euro 2016 e a Copa do Mundo de 2018, rasgou elogios ao artilheiro.

"Apesar de todo o sucesso que ele tem e do fato de ser um dos maiores atacantes do mundo, é um cara simples e muito humilde. Está sempre disposto a ajudar e todos nós o reconhecemos como nosso capitão natural. Ele nunca teve que forçar a liderança, é algo que ele tem dentro. Eu posso dizer que me sinto privilegiado de jogar com ele", comentou.