A diferença de Haaland para Mbappé ou Neymar

Haaland, Neymar, Mbappé... Todo mundo tem em mente quem são as estrelas do mundo do futebol hoje. Compará-los é inevitável, mas é melhor ouvir quando é alguém que acompanhou a novidade norueguesa de perto.

"Comparado a outros jogadores em sua posição como Mbappé, Neymar... as superestrelas, acho que seu melhor atributo é que ele trabalha para ajudar a equipe ainda mais do que outros jogadores com o mesmo status", disse Eirik Hestad, jogador de 24 anos, em um documentário de 'DW Kick Off'.

Ele não é o único que pensa que o atacante do Borussia Dortmund é diferenciado. O Real Madrid está trabalhando para conseguir sua contratação, e tem um plano para ir atrás dele e de Mbappé nas próximas janelas.

Desejado por vários gigantes, em entrevista a 'Eurosport', o jogador norueguês explicou as qualidades que ele valoriza ao trocar de time.