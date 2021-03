A diferença entre o Lucas do Atlético e o Lucas do Bayern

Embora Lucas admita que teve altos e baixos, ele garnata que em Munique está feliz. O jogador queria ter uma nova experiência e adquirir conhecimentos no Bayern de Munique e acredita que está tendo sucesso.

Lucas Hernández conversou com 'L'Équipe' e, entre outras coisas, explicou qual é a grande diferença para ele entre o futebol que fez no Atlético e o que agora treina no Bayern. “Aqui o lateral-esquerdo ataca muito mais do que defende. No Atlético era o contrário. Sou um jogador que tem uma sensibilidade mais defensiva, mas quando me pedem para atacar, aí estou e gosto também", disse.

Lucas comentou que nunca teve dúvidas de que o Bayern foi feito para ele: "Eu sabia que estava pronto. Nunca me arrependi de assinar pelo Bayern. Quando cheguei, eu queria me testar. Cheguar num clube deste tamanho não é fácil".

Ele reconheceu, porém, que teve altos e baixos. “Já tive momentos em que joguei menos, outros em que joguei mais, mas o treinador sempre confiou em mim. Nas conversas ele sempre me dizia que contava comigo. É por isso que quando eu não jogava, não entendia. Mas este ano voltei das minhas lesões, estou 100% e o treinador sabe disso”.

Finalmente, eles perguntaram a ele sobre os dois jogadores da moda, Haaland e Mbappé. “Haaland é muito jovem, tem muitas qualidades e vai ser ótimo no futuro, mas eu escolho Mbappé. Entre os jovens, ele é o melhor. Se um dia eu tiver que enfrentá-lo, direi a ele dois ou três coisas para mantê-lo calmo", disse ele com uma risada.

Pode não demorar muito para isso acontecer. O destino é que PSG e Bayern se enfrentem nas quartas de final da Liga dos Campeões. “Se ele vier pela direita, vai ser uma guerra. É isso que vou dizer a ele. Brincadeira, mas é verdade que ele tem muito talento e é preciso ter muito cuidado com ele”, finalizou.