A difícil situação do Barça com Busquets, Piqué e Jordi Alba

A realidade do Barcelona é a transição na qual vive. Após a goleada recebida pelo PSG, a equipe 'culé' praticamente se despediu da Liga dos Campeões e vai ter que se concentrar na Copa do Rei e na LaLiga, embora ambas as competições também sejam vistas como complexas.

Enquanto isso, a secretaria técnica do clube quer elevar a próxima temporada em contratações e renovações importantes. E aí entram três nomes de peso: Busquets, Piqué e Jordi Alba.

Os três jogadores têm sido fundamentais na equipe nos últimos anos. O zagueiro, que não estava em sua melhor forma contra o time parisiense devido ao súbito retorno de sua lesão, pode continuar a ser um grande seguro defensivo, mas o retorno de sua longa baixa cria incertezas sobre seu desempenho no curto e médio prazo.

O caso mais complexo pode ser o de Busquets. O meio-campista tornou-se o melhor do mundo em sua posição, mas seu nível diminuiu nas últimas temporadas. Na atual, o de Sabadell continua a ser titular de Koeman e tem feito grandes atuações, mas o ritmo dos grandes jogos costuma ser demais e o físico não parece alcançá-lo diante de tal exigência.

Por fim, Jordi Alba, o melhor parceiro de Messi na esquerda, ainda faz atuações inesquecíveis, mas esse jogador rápido e elétrico que pousou em Barcelona vindo de Valência continua em foco. Além disso, seu trabalho defensivo foi posto em cheque no jogo contra o PSG. Kean foi uma verdadeira dor de cabeça.

Busquets termina seu contrato em 2023, enquanto Piqué e Alba, em 2024. O clube deve decidir o que fazer com eles. A transição começou com as saídas de dois grandes nomes como Suárez e Rakitic. Os três são lendários na entidade, mas o novo presidente, juntamente com o seu secretário técnico, tem que avaliar qual a melhor solução para o Barcelona voltar a ser uma equipa temida na Europa.