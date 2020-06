A discussão entre Cristiano e Giggs por uma Coca-Cola

Os podcasts estão na moda e os ex-jogadores utilizam esse espaço para relembrarem histórias curiosas que viveram em campo ou nos vestiários. Ryan Giggs, ex-jogador e treinador de Gales, comentou uma dessas histórias ao podcast do Manchester United.

Giggs explicou um episódio vivido por ele, Cristiano Ronaldo e uma Coca-Cola, que já tinha sido revelado pelo ex-jogador Jon Aage Fjortoft há alguns anos.

"Pode ser, não sei se o recriminei. Posso ter dito: "Aqui não fazemos isso". Logo, ele marcou um 'hat trick', e me disse: 'Eu bebo o que eu quero, Giggs'', detalhou o galês.

A relação entre os dois é puramente profissional, não construiram uma amizade durante o tempo em que CR7 esteve em Old Trafford. Apesar de tudo, a equipe 'red devil' dominou o futebol europeu naqueles anos, os primeiros da carreira do português e os últimos da brilhante carreira do galês.