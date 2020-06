A dolorosa lembrança de Kylian Mbappé

Em uma declaração dada ao 'L'Équipe', Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain, falou sobre a saída de Lassana Diarra e Gianluigi Buffon do clube.

O jovem atacante francês reconheceu que foram as saídas do Parc des Princes que mais o machucaram, apesar de ele só ter jogado com eles por quatro meses, tempo suficiente para construir uma grande amizade.

"Ele era como um tio para mim, um irmão mais velho com quem você podia contar. Costumava me contar sobre sua carreira, seus clubes. Os erros que cometeu e me dava conselhos. Ele me ajudou em momentos difíceis. Estava no mais alto nível, sabia do que está falando. Emigrou muito cedo e sozinho ", disse Mbappé sobre Diarra.

Além disso, ele também falou sobre o goleiro veterano: "Eu sempre gostei de ouvir os jogadores mais velhos. Buffon também foi muito importante. Me afetou vê-los partir. Ainda tenho contato com os dois".