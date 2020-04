Coronavírus: a dura crítica de Lukaku ao futebol na Itália

Romelu Lukaku mantém seu tom sério contra os estratos do futebol por seu manejo do coronavírus. O atacante belga não está satisfeito com a maneira como as coisas foram feitas.

"Não há sentido em jogar quando a vida das pessoas está em perigo no mundo. Foi preciso um jogador da Juventus pegar coronavírus para o futebol parar. Isso é normal? Não, não é", disse Lukaku.

O belga não está ao lado daqueles que estão querendo retomar o futebol o mais rápido possível. Por exemplo, a Lazio estava pressionando para retomar o campeonato, o que levou a críticas do presidente da Juve, Andrea Agnelli. Não há consenso na Serie A.

"Sinto falta dos jogos, da competição, dos rivais, dos estádios cheios. Agora, aproveito esse tempo para analisar o que fiz: sempre se pode melhorar", disse Lukaku naquele mesmo momento, em palavras coletadas pelo 'AS'.

O lendário Thierry Henry, o também jogador belga Axel Witsel, participaram da live. Lukaku falou sobre seu futebol. "Vivo para marcar gols, mas também preciso estar pronto para ajudar meus companheiros de equipe. As estatísticas individuais são de pouca importância. Meus atacantes favoritos? Adoro Adriano, que fez grandes coisas com a camisa da Inter, e minhas primeiras lembranças com ele no futebol remontam à Copa do Mundo de 1998, quando Ronaldo estava demonstrando uma classe superior. Mais tarde, admirei Henry e Drogba ", disse o craque 'neroazzurro'.