A dura infância de Evra: "Pedia esmola para comer, mas fui feliz"

Antes de se tornar um jogador profissional, Patrice Evra teve uma vida complicada. Sua família é muito humilde e, além disso eram muitos em casa.

"Estava em Paris, mas vivia na rua e às vezes não conseguia comida. Me lembro que o meu irmão Dominique trabalhava no McDonald's e eu ia lá no intervalo do almoço para que ele me pudesse dar algo de comer. Não tenho medo de dizer que pedi nas ruas em frente as lojas. As pessoas passavam e eu perguntava se podiam me dar alguma coisa. Alguns davam, outros não, mas pedia só porque queria comprar um sanduíche", disse ao podcast do Manchester United.

"Foram períodos difíceis, mas felizes. Estava sempre feliz e me senti sempre sortudo. Não mudava nada, porque foi assim que me tornei o homem que sou agora. Normalmente as pessoas só observam o resultado final, a superestrela na televisão, mas foi nas ruas que aprendi a ser forte. Especialmente depois do Mundial, onde fui capitão, já que muitos me culparam. Mas me mantive forte, porque sei que nas ruas tinha passado por momentos bem mais difíceis do que ter a imprensa falando de mim", revelou.

"Não sou uma vítima. Não me sinto triste por isso. Não quero que as pessoas sejam simpáticas comigo porque estou dizendo isso. Estou apenas contando a minha verdadeira história. Quero apenas motivar os mais jovens para nunca desisterem aconteça o que acontecer. Se você acredita que pode ser alguém, se lutar por isso, vai conseguir", concluiu.