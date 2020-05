A dura realidade do River: vender jogadores por 21 milhões antes de 2021

Apesar dos recentes sucessos esportivos, as economias não vão tão bem quanto deveriam no River Plate. A 'Radio Continental' revelou que a equipe periférica precisará vender urgentemente vários jogadores antes do final do ano.

A mídia confirmou que o 'Milionário' terá que chegar perto de 21 milhões de euros antes de 2021 para enfrentar o difícil momento econômico que o clube está passando.

A fonte mencionada sugeriu que um dos primeiros jogadores a deixar a entidade será Rafael Santos Borré.

O Atlético de Madrid ainda mantém uma porcentagem importante do passe do jogador e pode ter a totalidade pagando sete milhões a mais. No caso de dar o passo, ele poderia negociar com um atacante que vem brilhando na Argentina.

No entanto, ele pode não ser o único a deixar a equipe. O River Plate trabalha em mais saídas que podem ajudar a cobrir as despesas.