A dura semana que espera o Real Madrid

O desafio do Real Madrid, superar os dois pontos de desvantagem para o Barcelona e conquistar a LaLiga, começará em seis dias. Até então, Zidane planejou cinco dias de treinamento, nos quais continuará a reduzir a carga de trabalho das últimas semanas, concentrando-se nos conceitos táticos e na presença da bola assim que o tom físico de seus jogadores melhorar.

O plano realizado para o retorno ao treinamento quase não deixou vítimas. Pelo contrário, Zidane recupera jogadores com a inclusão de Mariano Díaz no grupo e apenas o sérvio Luka Jovic permanece na enfermaria depois de voltar de seu país com uma fratura na sola do pé. Ninguém no clube tem a certeza de que ele possa voltar a jogar minutos na Liga, com o ritmo frenético de partidas em um mês e o tempo necessário para o atacante precisar de sua recuperação, além do treinamento que permite a Jovic acelerar o ritmo para competir.

A atenção de Zidane nessa seção está focada em Gareth Bale. O galês não pôde jogar o jogo de sábado no estádio Alfredo Di Stéfano devido a uma sobrecarga muscular. Como reconhecido pelas fontes do clube 'EFE', embora não haja intenção de forçar sua reentrada no grupo, ele mostrou uma ótima forma, liderando em testes de velocidade e corrida, e a equipe técnica está confiante de que ele está em perfeitas condições para jogar contra Eibar. Entre terça e quarta-feira, espera-se seu retorno à dinâmica de grupo.

Desde que a equipe do Real retomou ao treinamento, uma situação semelhante à de Bale foi vivida por Isco Alarcón, Nacho Fernández e Lucas Vázquez. Em nenhum caso os desconfortos e sobrecargas musculares da carga de trabalho foram graves e eles puderam retornar rapidamente ao grupo.

O Real Madrid não se arrepende de lesões e sim retornos esperados, como os da belga Eden Hazard e Marco Asensio, que já são duas opções reais para Zidane, superam duas lesões que os forçaram a se submeter a uma cirurgia. O técnico do Real ganhará em variedade ofensiva na busca por melhorar os números de pontuação da sua equipe, um dos principais problemas em vários momentos da temporada.

A última pausa para desconexão e descanso foi aproveitada pelos jogadores do Real no domingo e na segunda-feira. A partir de terça-feira, o foco estará no Eibar como ponto de partida para semanas com três jogos da liga, nos quais Zidane precisa de todo o seu elenco conectado. O retorno aos treinos na terça-feira será a partir das 11h, retornando ao horário habitual antes da paralisação do futebol devido ao estado de alarme decretado na Espanha por conta da pandemia de coronavírus.