Uma dúvida de última hora para Simeone contra o Arsenal

Está tudo pronto em Liverpool para o confronto da Champions. Apesar do surto de coronavírus, a UEFA já informou que a partida será disputada com o público nas arquibancadas.

Simeone tem uma idéia de quem serão os onze titulares no Anfield, mas um jogador deu o susto no último treino do Atlético de Madrid e ficar de fora.

José María Giménez se machucou no tornozelo durante o treinamento de terça-feira e continuará sendo dúvida até o último minuto.

Não é a melhor temporada do treinador, justamente por causa das lesões. Esta campanha vem sendo afetada com o departamento médico muito movimentado.

Será necessário ver se esse golpe no tornozelo o leva a perder também essa importante peça para o difícil desafio diante do Liverpool. Seja como for, Simeone possui jogadores de confiança para ocupar a posição na zaga.

Savic e Felipe mais do que demonstraram que podem contribuir muito para o setor defensivo da equipe espanhola.