A economia caso o Real Madrid venda Bale, James e Mariano

O Real Madrid quer reduzir gastos em meio a uma crise que já exigiu a redução dos salários em 10%, uma porcentagem que ainda pode aumentar dependendo do contexto econômico geral.

O clube deverá fazer uma renovação no elenco na próxima janela de transferências e tem uma lista com vários jogadores não têm papel importante nos planos do técnico, como James e Mariano.

Gareth Bale, que já era cotado para sair no mercado passado, também pode aliviar os cofres caso seja negociado.

Segundo o jornal 'AS', se o Real Madrid conseguir tirar esses três jogadores de futebol, haverá uma economia considerável, pois deixariam de pagar cerca de 54 milhões de euros por ano.

Somente o salário de Bale chega a 29 milhões anuais, uma quantia que não corresponde ao seu nível de desempenhos em campo.

O colombiano recebe 17 milhões e sua saída é mais do que provável. Ainda menos importante na equipe, interessa ao Atlético de Madrid, que já estaria disposto a investir cerca de 35 milhões nele.

Em último lugar, está Mariano. Com apenas 35 minutos em campo até agora nesta temporada, o atacante custa oito milhões. O principal problema para encontrar destino para esses jogadores é justamente o alto custo em época de retenção de gastos.