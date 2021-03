"A eliminação da Liga Europa foi constrangedora"

O Tottenham venceu o Aston Villa por 2 a 0 para se recuperar após uma semana desastrosa. Eles perderam no dérbi de Londres e foram eliminados da Liga Europa pelo Dinamo Zagreb depois de terem feito 2 a 0 na partida de ida. Golpes duros que foram extremamente importantes para Harry Kane.

Depois do jogo, o atacante passou pelos microfones de 'Sky Sports' e falou sobre o que essas derrotas significaram: "Quando você passa por alguns jogos difíceis como a gente, você perde o derby de Londres e sai da Liga Europa, é constrangedor".

"A única forma de retribuirmos aos torcedores e ao clube é voltar a campo e mostrar do que somos feitos", continuou Kane, que fez uma autocrítica.

“Os dois últimos jogos não foram bons em nenhuma das duas áreas. Sabíamos que tínhamos que recuperar antes da pausa com as seleções, colocamos mais pressão e merecíamos vencer. Você nunca quer sair com uma derrota, menos ainda depois do semana que tivemos", acrescentou.

Mas havia algo fundamental que não teve nada a ver com os jogos anteriores: "Acho que a atitude. Nestes últimos jogos estivemos abaixo dos nossos padrões. Trabalhamos juntos e na mesma direção".

"Vimos todos lutarem e correrem riscos e é isso que temos de fazer a partir de agora até ao final da temporada se quisermos ficar entre os quatro primeiros", concluiu.