A enciclopédia da Libertadores: história por países, por equipes...

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado em uma nova final da Libertadores que será acompanhada por todo o mundo. Em duelo com destaque brasileiro, será a primeira vez que uma equipe conquista o título em meio à pandemia do COVID-19, impedindo o estádio do Maracanã de lotar de torcedores para a ocasião.

Por um lado, o Verdão vem depois de eliminar um River Plate que estava na disputa por dois anos consecutivos, incluindo 2018, quando deixou o Boca sem a glória máxima em Madri, no Bernabéu. Do outro lado, o Santos também eliminou uma equipe argentina e os maiores rivais do 'Millonario', como os 'xeneizes'. O caminho de ambos nas semifinais reuniu um grande parentesco.

As últimas finais têm certas semelhanças se olharmos para os dados. Nas três anteriores, houve apenas presença brasileira e argentina, como foi no Flamengo-River (2019), no River-Boca (2018) e no Grêmio-Lanús (2017). Brasil e Argentina. Argentina e Brasil. Uma rivalidade histórica pelas seleções nacionais que extrapolou nos últimos anos em uma Libertadores dominada por ambos.

Qual clube conquistou mais Libertadores?

Neste contexto, o ProFootballDB, laboratório de dados do BeSoccer, aproveitou a oportunidade para analisar um a um - mas sem entrar em detalhes - os 60 títulos da Libertadores disputados até agora. Tanto por clubes como por países, há um vencedor claro em questão: quem detém o maior número de troféus?

Vamos começar com a parte menos: as equipes. O Independiente tem a honra de coroar a cúpula com um total de sete campeonatos, após tê-los conquistado em 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984. Como se pode ver, o 'Rojo' chegou a vencê-lo em três ocasiões, embora já tenha atingido 37 anos sem saborear aquele triunfo.

O Boca Juniors o segue de perto na lista. O clube 'Xeneize' tem seis em suas vitrines, uma a mais que o Peñarol, equipe que fecha o 'top 3'. Mais abaixo, o River Plate ocupa a quarta colocação com quatro, o mesmo número do Estudiantes de La Plata. Cinco times que têm um total de 26 prêmios.

Quanto aos finalistas, o Santos, que terá o apoio de sua figura Neymar à distância, continuará dominando aconteça o que acontecer no jogo, já que os de Cuca, que fizeram um ótimo trabalho com os jovens da base, têm três, dois a mais do que o Palmeiras, que só alcançou a maior das glórias uma vez na história, em 1999 e que poderia colocar a cereja no bolo para uma revolução iniciada por seu treinador, Abel Ferreria.

E países?

Se aumentarmos a lupa e vermos quais nações ganharam mais vezes o campeonato, o primeiro colocado está muito longe do segundo colocado. Um total de sete países dividiram os torneios disputados até agora.

A Argentina, que reúne todos os seus representantes, tem nada mais nada menos que 25 Libertadores, seis mais que um perseguidor imediato, o Brasil, com 19. Independiente, Boca, River, Estudiantes, Racing, Argentinos, Vélez e San Lorenzo contribuíram para essa estatistica.

Em seguida, a grande distância, estão Uruguai, com oito títulos que são compartilhados por Peñarol e Nacional; Colômbia, com três (Atlético Nacional e Once Caldas), Paraguai (Olímpia), Chile (Colo-Colo) e Equador (Liga de Quito).

Por fim, esta final entre Santos e Palmeiras não é a primeira em que os dois protagonistas vêm do Brasil. Em 2006, com o Internacional-São Paulo e em 2005 com São Paulo-Athletico Paranense, também aconteceu a mesma coincidência de 2021: o samba predomina em uma grande final.

Na mais próxima, em 2005, os paulistas levaram o título, mas em 2006 não conseguiram revalidá-lo e foram derrotados pelo Colorado. Agora, as duas equipes paulistas voltam a escrever sua história.

