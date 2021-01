A enigmática mensagem de Sergio Ramos em suas redes sociais

O Real Madrid chega a este mês de janeiro com a tranquilidade de saber que não haverá incorporações. Mas a questão das renovações é algo que se arrasta com o passar dos dias, principalmente no caso do capitão Sergio Ramos.

Embora semanas atrás parecesse algo que seria facilmente resolvido, as últimas informações não convidam ao otimismo. E pouco tempo antes René Ramos, irmão e agente do jogador, compartilhou uma mensagem criticando a gestão do clube.

Ramos, também em suas redes, publicou horas depois uma foto em que estava com a camisa merengue e com a braçadeira. E isso deu origem à imaginação.

Com a música 'Back in Black' - de novo no escuro - do AC / DC, o jogador deixou alguns com a impressão de uma mensagem de tranquilidade, enquanto para outros foi mais uma chamada de atenção ao Real Madrid.