A enigmática mensagem de Suárez: cada vez mais longe do Barça?

O 'novo Barcelona' de Koeman pode não incluir Luis Suárez em seu projeto. O clube precisa de uma revolução de cima a baixo, e a saída do uruguaio pode ser o leme para realizar aquela renovação de que a equipe precisa após a humilhação contra o Bayern.

Os últimos rumores sugerem que Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets podem estar à venda. Nenhum dos três falou nas últimas horas, embora o uruguaio tenha deixado uma mensagem enigmática no Instagram que pode ter muito a ver com sua situação atual.

“Nunca se esqueça que você é o arquiteto do seu próprio destino”, diz a imagem postada em um story pelo ex-Liverpool e Ajax, entre outros. A porta para a especulação está aberta, mas o que parece claro é que o jogador também está repensando seu futuro.

A decisão final, porém, será feita por consenso. Luis Suárez tem sido um jogador muito importante para a equipe do Barça, que não pretendia, se assim fosse, demitir de maneira rude um jogador-chave nas últimas grandes vitórias dos 'culés'.

No momento, Luis Suárez não tem planos de sair, mas não para de avaliar as ofertas que chegam a Barcelona por seus serviços. Seu contrato expira em um ano, e é por isso que o conselho quer obter lucro econômico por um atacante com um grande mercado antes que ele saia grátis.

Já o Barcelona prepara-se para reforçar a liderança com um '9' de garantias, já que, apesar de Suárez continuar, a equipa de Koeman precisa de sangue novo nessa posição. Por outro lado, Messi segue atento ao futuro do companheiro e amigo Luis Suárez, alguém que pode ser importante para a continuidade do craque argentino no Camp Nou.