A epopeia de Van Persie por uma camisa do Fenômeno

Ronaldo Fenômeno fez história no futebol mundial, inspirando milhares de jovens. A idolatria é tem grande, que até mesmo os seus companheiros de profissão o admiram até hoje.

Isso fica claro nessa curiosa história que Robin van Persie contou em declarações ao canal 'BT Sport'.

"É uma história engraçada. Nós jogamos contra a Inter de Milão, em San Siro. E depois do jogo, eu falei o Clarence Seedorf para lhe pedir ajuda para conseguir a camisa do Ronaldo, mas o Clarence achou que eu queria a camisa dele e já estava fazendo o movimento para a tirar... e eu tive que dizer: ‘Clarence, desculpa, sou um grande fã... mas você pode me ajudar com a camisa do Ronaldo?"

"Seedorf me disse: ‘Claro, eu ajudo’. E foi falar com o Ronaldo que lhe deu a camisa que usou no jogo. Ele tinha algumas camisas para dar, mas eu fiquei com a do jogo"

"Anos depois, quando joguei com o André Santos, ele sabia que eu era um grande fã do Ronaldo. Um dia, me disse: ‘Ronaldo está em Londres. Vamos jantar juntos’. Na altura a camisa já estava emoldurada, mas não tinha a assinatura. A levei assim mesmo e por isso a assinatura está no vidro", completou

"É a história perfeita. Tivemos uma noite muito agradável, ele é muito simpático", concluiu.