À espera de segurança, Jorge Jesus ainda não tem data para voltar ao Brasil

Jorge Jesus ainda não definiu a data de retorno ao Brasil. A Goal apurou que o treinador, que inicialmente tinha como previsão voltar aos treinos no Flamengo no próximo dia 21, avisou que vai sair de Portugal somente quando entender que há condições para trabalhar com segurança.

Em Lisboa desde o dia 24 de março, Jesus tem mantido contato frequente com a diretoria rubro-negra, que, por sua vez, também já não tem a garantia de regressar às atividades neste mês de abril - os funcionários, recorde-se, estão oficialmente de férias coletivas até o dia 24.

"A volta dele só vai fazer sentido do ponto vista competitivo e profissional", confidenciou uma pessoa próxima a JJ.

Vinculado ao Flamengo até o fim de maio, Jorge Jesus vê de longe o empresário português Bruno Macedo tratar sem muita pressa da sua renovação de contrato. Até o momento, não houve qualquer avanço concreto na negociação, o que só deve acontecer com uma conversa presencial.

Apesar da "calmaria", o estafe de Jorge Jesus continua acreditando na assinatura de um novo acordo com o clube carioca (até o dezembro de 2021). A confiança cresceu ainda mais com a crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus, que atingiu fortemente os planos de Benfica e Porto, os dois clubes em Portugal que constantemente são colocados como interessados na contratação do treinador de 65 anos.