À espera do Leipzig, Red Bull Bragantino já recusou oferta do Al Ittihad por Claudinho

Principal nome do Red Bull Bragantino, Claudinho tem sido alvo de constante cobiça no mercado de transferências. A Goal apurou que os paulistas trabalham para vender o jovem atacante apenas em junho de 2021, por um valor a rondar a casa dos 12 milhões de euros (R$ 78 milhões).

Hoje, o maior interessado na contratação do goleador é o RB Leipzig, da Alemanha, com quem o clube de Bragança Paulista tem uma forte parceria nos bastidores. O jogador de 23 anos é muito apreciado pelo treinador Julian Nagelsmann.

Nas últimas semanas, o Red Bull Bragantino recebeu algumas sondagens do Brasil. As conversas, no entanto, não avançaram, sobretudo por causa das altas cifras envolvidas. Concretamente, o único a oficializar uma proposta - sem sucesso - foi o Al Ittihad, da Arábia Saudita, que estava disposto a pagar 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) pelo negócio.

Revelado pelo Santos e com passagens por Corinthians, Santo André, Ponte Preta e Oeste, Claudinho está no Toro Loko desde 2018, quando o clube do interior de São Paulo ainda era chamado de Red Bull Brasil. Em 2020, fez 39 jogos oficiais e marcou 12 gols.