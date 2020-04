A estatística de Higuaín que supera CR7 e Messi

Messi e Cristiano quebraram muitos recordes e governaram a LaLiga em muitos aspectos relacionados ao gol, com o argentino usando as cores do Barcelona e o português as do Real Madrid.

O argentino marcou 350 gols e deu 137 assistências, enquanto o da Madeira, agora na Juventus, adicionou 280 gols e 80 passes a gol como merengue, mas nenhum conseguiu vencer uma estatística de Higuain.

E é que o 'Pipa' é o que tem a maior porcentagem de sucesso em chute a gol (29,09% de chutes a gol) em sua fase no Real Madrid. Messi registra 20,93% e Cristiano, 16,22%.

Além do mais, eles não estão nem entre os cinco primeiros. Os outros quatro principais jogadores da Liga na última década são Alexis Sánchez (27,08%), Carlos Castro (26,83%), Cédric Bakambú (24,81%) e Kevin Gameiro (24,73%).

É claro que a ninguém correu tudo bem... Higuaín perdeu importância na Juventus, que planeja vender o atacante no verão, enquanto Alexis Sánchez falhou no Manchester United e também não está obtendo sucesso na Inter, que devolverá o chileno ao clube inglês.

Por outro lado, Castro joga no Lugo, na Segunda, e Bakambú foi para a China. Gameiro também não está em seu melhor momento, já que jogou apenas quatro jogos no campeonato com o Valencia.