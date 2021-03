A estonteante oferta que o PSG prepara para Alaba

Qual será o destino de David Alaba na próxima temporada? Ninguém sabe, nem mesmo o próprio jogador. A imprensa especula sobre o seu próximo clube, e parece que o PSG tomou a dianteira nessa corrida. Sa fala de uma oferta de 23 milhões anuais.

De acordo com o diário 'The Sun', não há crise no PSG, nem qualquer coisa parecida. O time francês estaria preparando um contrato de 23 milhões por temporada para atender as exigências do austríaco.

O fato de que ele chegará sem custos ao seu próximo destino, fará o clube de Paris investir pesado. No entanto, é provável que o conjunto do Parque dos Principes libere alguma das suas estrelas.

Na atual temporada, o defensor de 28 anos, tem 33 jogos com a camisa do Bayern, marcando dois gols e dando uma assistência até aqui.