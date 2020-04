A estratégia de Cristiano para ser o melhor após a parada

Não há quem pare Cristiano Ronaldo. O atacante está pronto para se superar.

Nem mesmo a Covid-19 prejudicará o jogador da Juventus. 'La Gazzetta dello Sport' afirma que esse intervalo não afetará Cristiano, pois o português teria redesenhado seu treinamento para explorar sua melhor versão quando a bola voltar a rolar.

O jogador mostrou através das redes sociais como está lidando com o confinamento. Cristiano não para de treinar, sozinho, com seus companheiros de equipe por videochamada ou com sua mulher. Tudo se soma.

O jornal afirma que Cristiano estabeleu para si uma série de desafios para cumprir após o intervalo: ele quer atingir 30 gols, ver a Juventus campeã da Serie A (e por que não da Champions...) e ainda almeja mais uma Bola de Ouro.

E não é só isso: Cristiano tem um plano para conseguir tudo isso. A dosagem, diz 'La Gazzetta dello Sport', será sua aliada.

O português quer manter a forma, mas não pretende elevar muito o nível de exigência físico até que a bola volte a rolar. Dessa forma, acredita que atingirá o pico de seu desempenho quando a temporada for reiniciada.