A estratégia do United envolvendo Pereira e Van de Beek

O Manchester United continua trabalhando para garantir os serviços de Van de Beek. A última ideia que invadiu a mente do conselho é uma venda para amortizar seu investimento. 'Daily Star' relata que Pereira é a principal opção para deixar o clube e gerar alguma renda com isso.

Seu valor de mercado é de pouco mais de 12 milhões de euros e tem contrato até 2023. Esse seria mais ou menos o número que os ingleses poderiam conseguir. Isso difere bastante dos 67,9 milhões que tem sua meta do mercado em termos de preço, portanto o saldo não seria muito positivo.

Não era segredo que o brasileiro estava na lista de possíveis vendas do clube, mas o que há de novo é que a razão para isso foi a possível contratação do jogador do Ajax. Por enquanto, não há interessados. O último foi o Sporting CP, e sua tentativa ocorreu seis meses atrás.

O outro elemento nesta operação é o próprio Van de Beek. Ele estaria realmente disposto a mudar de cor de camisa? Isso é um mistério. Nas últimas informações, vazou-se que sua intenção era assinar com o United, mas Ronald de Boer disse o contrário na 'FOX Sports'.