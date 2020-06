A estreia de Matheus Fernendas, ex-Palmeiras emprestado pelo Barcelona

Matheus Fernandes foi uma das nove mudanças feitas pelo técnico Sergio González em relação à escalação da partida anterior. O brasileiro vendido pelo Palmeiras ao Barcelona estreou pela pelo Real Valladolid na derrota contra o Atlético de Madrid pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

O meia de 21 anos, que iniciou a carreira no Botafogo, atuou até os 75 minutos, sendo substituído quando o placar ainda estava em 0 a 0. Antes disso, o estreante teve uma oportunidade clara de gol ainda nos minutos finais do primeiro tempo, mas seu chute cruzado saiu passando perto da trave direita do goleiro Jan Oblak.

Matheus teve problemas após deixar o Palmeiras, até que conseguiu entrar em campo pela primeira vez na Espanha. Vendido ao gigante catalão, chegou ainda sem as condições físicas adequadas ao vir do Brasil, onde a temporada ainda não havia começado.

Por isso, foi ausente nas listas do treinador Sergio González e se dedicou à retomada da forma. Além disso, teve dificuldades para obter o passaporte espanhol, tendo que voltar a seu país e treinar com seu ex-clube enquanto aguardava a solução do problema.

Tudo isso aconteceu no momento em que surgia a pandemia. Para o jogador, a crise até ajudou a ter mais tempo para resolver o que precisava sem ser desfalque por tantos jogos. No entanto, ele contraiu o novo coronavírus e teve que ter cuidados especiais.

Sem ter sintomas, tomou os cuidados necessários, retomou sua forma e finalmente estreou em uma atuação considerada boa pela imprensa local e pelo treinador.

"Matheus é um jogador que está trabalhando bem, em silêncio e de uma maneira extraordinária. Nós acreditamos que uma de suas maiores virtudes é a chegada desde a segunda linha", comentou Sergio González.

O técnico concluiu acrescentando que "é um jogador com experiência, que entende bem o jogo, se sintoniza e joga bem de primeira".