"A Eurocopa não será mais adiada, não há motivo"

2020 vem sendo um ano complicado para a UEFA, que teve que tomar a decisão de adiar a Eurocopa e agora procura alternativas para concluir a Champions League devido a pandemia.

Aleksander Ceferin, seu presidente, falou com o 'The Guardian' sobre os efeitos do coronavírus no futebol e garantiu que a competição de seleções não será mais adiada.

"Não acredito que esse vírus dure para sempre. A Eurocopa não será mais adiada. Já me custou dormir quando decidimos adiá-la e foi assim quando consegui descansar um pouco", disse o mandatário.

"É uma situação séria, mas está melhorando e estou otimista. Não gosto do ponto de vista apocalíptico", disse sobre o COVID-19.

Ceferin não acredita que haverá um novo futebol devido ao vírus: "Tenho a certeza de que o bom e velho futebol com torcedores vai voltar muito, muito brevemente. Não acho que nada vai mudar para sempre. É uma nova experiência e quando nos livrarmos desse maldito vírus as coisas vão voltar ao normal. O futebol não mudou depois da 2ª Guerra Mundial ou da 1ª e não vai mudar por causa de um vírus”, completou.