Fábio Vieira cresceu no Porto, com trajetória desde a adolescência até assumir uma função no time principal. Hoje com com 20 anos, ele soma três gols em 18 jogos, sendo titular em cinco.

Confira no vídeo acima imagens da trajetória do jovem, que já coleciona uma série de momentos marcantes, inclusive com gols na Liga dos Campeões de 2020/21.