A evolução de Frenkie De Jong

O Barcelona entrou nos trilhos. Com Sergio Busquets em baixa por causa da idade, Frenkie De Jong se tornou uma peça importante no meio de campo.

O jogador nascido nos Países Baixos disputou 24 partidas oficiais nesta temporada, sendo titular em 22. A participação constante vem desde o início desta campanha, mas o destaque é recente.

A melhora coincide com a mudança de sistema de Ronald Koeman. O técnico optou pelo 4-2-3-1, formação com dois meias à frente da zaga que favoreceu as características de De Jong.

Somente no último mês, ele marcou mais gols que no resto de sua trajetória pelo clube. São três gols marcados desde 16 de dezembro.

Aos 23 anos, o meia deverá ser titular na disputa da Supercopa da Espanha, que pode ser seu primeiro título vestindo a camisa do Barcelona.