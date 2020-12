A evolução de Kane: de atacante impecável a rei das assistências em 3 anos

Harry Kane é o camisa 9 da Inglaterra, embora seja certamente o menos inglês dos atacantes do país. Sempre moderno, versátil, o que mais despertou aquela sensação de poder vencer em outras ligas, longe do estigma que os ingleses só desempenham em suas terras. A prova é a evolução que ele mostrou para se tornar um atacante total.

Porque ele fechou 2007 (estamos falando do ano civil, não da temporada) como o melhor artilheiro com 56 gols na conta. Mais do que Messi e Cristiano Ronaldo, que ano após ano disputavam essa honra. O jogador do Tottenham destruiu essa tirania para surgir como uma grande alternativa. Hoje continua fazendo barulho, mas de uma forma diferente graças à forma como se aperfeiçoou ainda mais aos 27 anos.

E é que Harry Kane é o jogador das cinco principais ligas que mais gols gerou até agora nesta temporada, um total de 19, mas com uma peculiaridade imprópria de camisa 9: ele tem mais assistências (dez) do que gols (nove).

Mas dado que estamos falando sobre o fato de ele estar entre os 'dez maiores' artilheiros do topo continental, o que é realmente admirável não é que ele tenha mudado de função, mas que a tenha incorporado ao seu histórico de 'killer'. Parece incompatível manter ao mesmo tempo a vontade de marcar e a solidariedade com os companheiros, esse é o mérito do jogador 'spur'.

Precisamente no pódio é acompanhado por Son Heung-min, com 14 (o mesmo que Mbappé). Apenas Robert Lewandowski (17) é capaz de quebrar aquele grande domínio dos dois referentes do Tottenham de Mou. Não em vão, eles continuam a ser a dupla da moda na Europa, já que se entendem maravilhosamente bem.

Além do mais, eles já são a melhor dupla 'spur' de todos os tempos no formato da Premier League, já que ambos são considerados grandes recebedores de suas assistências: Son deu a Kane 17 passes para gol, contra os 15 do inglês a sul-coreano.

Esta evolução explica reações como a de Gary Neville, ex-técnico do Valencia, que semanas atrás se atreveu a compará-lo a Zidane.