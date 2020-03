A exigência de Neuer que o Bayern se nega a cumprir

O futuro de Manuel Neuer no Bayern de Munique não é claro. O goleiro alemão estaria pensando em um grande contrato até 2025, algo que os diretores não estão dispostos a permitir.

Com o fim de seu contrato marcado no calendário para junho de 2021, os rumores sobre seu futuro não param de surgir, uma série de notícias às quais 'Bild' se juntou.

A mídia garante que o goleiro veterano de 34 anos teria pedido um mega contrato para ficar em Munique por mais quatro anos, mas a resposta da gerência seria mais do que clara, já que eles não facilitarão uma renovação além de 2023.

E é que apenas alguns dias atrás começou a parecer que o goleiro do Barcelona, Ter Stegen, aterrissaria no Bayern se, finalmente, ele se recusasse a renovar com o time do Barça. E, ao mesmo tempo, o próprio Neuer estrelou um boato que o colocou no do gol do Chelsea, no lugar de Kepa.

Os 'bávaros' estariam pensando no 'culé' ao invés de seu atual goleiro, que está no clube desde a temporada 2011-12, se tornando uma referência para os 373 jogos oficiais que ele já jogou, com 266 gols sofridos, o que se traduz em uma média de 0,71 gols por jogo.