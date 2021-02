A explosão de Haaland: custou 8 milhões e agora vale 100

Ele está atraindo todos os olhares do mundo do futebol. Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund, está pulverizando todos os recordes e é, ao lado de Kylian Mbappé, do PSG, um dos mais promissores do momento.

Vários gigantes observam os passos do atacante que chegou ao Dortmund procedente do Salzburg, um baita negócio dos alemães. Como relembra o diário 'Marca', os austríacos contrataram o norueguês por 8 milhões de euros, procedente do Molde na temporada 2018-19.

Em janeiro de 2020, o Salzburg chegou a um acordo com o Dortmund e o vendeu por 20 milhões de euros, ou seja, um lucro de 12 milhões de euros.

Mas quem irá receber uma fortuna é o time alemão. De acordo com as últimas informações, o contrato de Haaland com os aurinegros inclui uma cláusula que o permite sair antes da finalização do seu contrato se receber uma oferta igual ou superior a 100 milhões.

Ninguém sabe o que teria acontecido com Haaland se tivesse saído do Molde diretamente para um gigante. Mas a grande verdade é que todos lamentam o fato de não terem encontrado o atacante antes.