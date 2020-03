A façanha de Courtois que o Real não conseguia desde 1975

Após uma primeira temporada com algumas dúvidas, ninguém duvida de Courtois em Madri. O goleiro belga voltou a ser colossal contra o Barcelona e manteve o placar num primeiro tempo em que a equipe merengue sofre.

Além das defesas incríveis deste domingo, o goleiro está fazendo uma campanha de grande mérito. Contra os culés, ele alcançou o 15º jogo sem levar gols até agora nesta temporada nos 31 jogos que disputou até agora nesta temporada.

Mas o que realmente chama a atenção é que ele foi capaz de fazer isso nos dois jogos contra o Barcelona. No Camp Nou, com o 0-0, e também no Bernabéu, com o 2 a 0 dos brancos.

Algo que o Real não conseguia desde 1974-75, quando Johan Cruyff ainda jogava, como lembra 'Marca'. Miguel Ángel foi o goleiro que conseguiu. Antes, apenas mais duas ocasiões haviam sido alcançadas ao longo da história pelos de Chamartín.

Da mesma forma, Courtois conseguiu impedir a sequência de doze duelos consecutivos de Barcelona marcando gols no território do Real. A equipe catalã no Bernabéu não ficava sem levar gol na LaLiga desde a temporada 2006-07.