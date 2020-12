A falta que Haaland faz: Borussia é goleado em casa por 5 a 1

O Borussia Dortmund voltou aos velhos tempos e todas as equipes que terminaram em segundo lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões já anseiam pela equipa que querem receber nas oitavas.

Os aurinegros tropeçaram feio no Signal Iduna Park em um contra-ataque mortal do Stuttgart, que esmagou sem piedade uma equipe que estava desorganizada e muito focada no ataque.

As coisas estavam difíceis para o time amarelo depois do pênalti de Emre Can, com o qual Wamangituka colocou seu time na frente no meio do primeiro tempo.

Mais uma vez foi a vez do Borussia remar, o que pareceu colocar o jogo nos trilhos ainda no primeiro tempo com o gol de uma de suas grandes pérolas, o estadunidense Reyna.

No entanto, após o intervalo, o Stuttgart foi letal. Novamente Wamangituka fez o 2 a 1 e os do Signal Iduna Park foram com tudo para cima afim de conseguir o empate.

Muito faltava, mas os riscos que os locais corriam eram quase absurdos. Pouco depois de 1-2 veio 1-3, de Förster. E uma nova ocasião em que o Stuttgart colocou uma bola na trave.

Enquanto Kobel brilhava, o Stuttgart blindava todos os contra-ataques. Coulibaly fez 1-4 e o Borussia, quando Reinier entrou, desabou.

Nicolás González não teve o pênalti marcado em uma jogada onde ficou sozinho contra Bürki após deixar Hummels e Stuttgart decidiu não tirar mais sangue.

Apenas um gol anulado de Reyna por impedimento de Moukoko agitou o jogo, mas era tarde demais para os locais acreditarem. Nos acréscimos, Nico González fez letal mais um contra-ataque que retratou Hummels e Zagadou para colocar no placar final um humilhante 5 a 1.