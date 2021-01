A famosa carta de Bielsa a um fã do Leeds

A presença de Marcelo Bielsa na Premier League no comando do Leeds United se tornou uma sensação, principalmente em tal cidade inglesa. O treinador já é um ídolo lá e a torcida reconhece isso.

Um dos torcedores do Leeds United tornou uma carta viral que Bielsa respondeu com carinho. Um gesto de amor que acabou viralizando.

“Muito obrigado pela carta e pelas lindas fotos que você me enviou. Fico feliz em saber que você gosta do trabalho que todos fazemos parte da família do Leeds, da qual vocês são insubstituíveis”, reconheceu Bielsa.

“Espero que continuem incentivando a equipe. Vamos precisar da sua empresa para competir nessa temporada desafiadora para nós. Atenciosamente, Marcelo Bielsa”, decretou