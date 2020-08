A fase de todas as decisões europeias

Com o regresso ao trabalho, por parte do futebol profissional, regressaram também aquelas noites tão aguardadas cheias de decisões europeias. As fases finais das duas principais competições de clubes chegaram, e a maior delas disputar-se-á em Portugal, como todos sabemos.

Para muitos dos amantes deste magnífico desporto, estas noites têm um prazer a duplicar, pois vieram também os eventos onde estes poderão lucrar, ao aplicar o seu conhecimento, em apostas bem calculadas. É nesta fase, que maioritariamente se observam apostas a longo prazo. Como por exemplo, a aposta num determinado clube, que ainda se encontra em prova, para sair como vencedor da Liga Europa.

Na presente edição de ambas as competições, adivinha-se um aumento deste tipo de apostas, devido ao facto dos jogos se disputarem num formato diferente do original, sendo isto uma consequência dos efeitos da paragem competitiva. No fundo, serão disputadas final eights, curtas relativas ao tempo entre jogos, o que faz com que estas apostas se tornem mais rápidas (muitas vezes é o que impede certos apostadores de realizarem apostas neste estilo).

As casas de apostas estão atentas a este fator, e têm melhorado este aspeto nos seus websites. Cada vez se torna mais fácil realizar apostas deste género, coisa que não se observava em muitas destas empresas, ainda aqui há uns meses.

Se olharmos por exemplo, à Liga Europa, é quase unânime o facto de Manchester United, e Inter serem os favoritos à conquista da competição. Se pensa o mesmo, poderá ser sensato considerar uma aposta e ficar a torcer ou pelos Diabos Vermelhos, ou pelos Nerazzurri até final da prova. A odd para que tal se concretize, está a rondar os 2.80 a favor do United e 2.60 para os italianos. Significa isto que o lucro que poderá obter ao apostar nos favoritos ainda é considerável. Se gosta de apostar em surpresas, e acha que Sevilha e Shakhtar ainda têm uma palavra a dizer sobre isto, irá ver que as odds são bastante mais lucrativas. 3.50 para os espanhóis e 9.00 para os ucranianos.

Todas estas odds diferem, tendo cada uma das casas de apostas, a sua. No entanto, os valores não variam muito. É uma fase da temporada incomum, onde todas as decisões se concentram, em uma ou duas semanas, o que faz com que este tipo de apostas esteja a ser muito considerado entre os portugueses.

Assim como falámos da Liga Europa, também na Liga dos Campeões existem seleções deste género disponíveis. O favorita à conquista da mesma, é de momento o Manchester City, com 3.25, seguindo-se o Bayern de Munique com 4.00. A equipa com a cota mais alta, tendo em conta a conquista da competição é o Lyon, possuindo uma odd de 40.

Para conferir tudo aquilo que precisa para realizar a aposta mais coerente possível, poderá visitar a página oficial da UEFA e obter todas as informações que necessita. Mesmo não sendo regular apostador, poderá disfrutar desta bela fase onde tudo se decide. Todos nós aguardámos muito pela mesma, e estamos muito expectantes por tudo o que pode ainda acontecer, tendo já observado a algumas "surpresas" nos oitavos-de-final.