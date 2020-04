A faxina de Solskjaer: quem deixaria o Old Trafford?

Há duas contratações que o United quer aceitar sim ou sim no verão: Sancho e Grealish teriam sido os pedidos expressos de Solskjaer para sua equipe.

E, para que eles cheguem, os cofres devem ser abastecidos primeiro. 'Mundo Deportivo' afirma que em Old Trafford eles estariam dispostos a se desfazer de até quatro jogadores.

Phil Jones e Jesse Lingard não teriam lugar nos onze anos de Solskjaer. Nem Smalling nem Alexis Sánchez.

No momento, Smalling está emprestado na Roma e Alexis Sánchez na Inter. Mas eles terão que voltar a Old Trafford no verão e no United não há, em princípio, espaço para nenhum deles.

Assim, o United ouvirá ofertas sobre Jones, Lingard, Smalling e Alexis Sánchez. Nenhum deles é essencial para a entidade 'red devil'.

Agora está faltando que um comprador esteja interessado nesses quatro jogadores. Solskjaer está confiante de que o plano seguirá seu curso e que Grealish e Sancho poderão chegar. O verão está em movimento em Manchester.