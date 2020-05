A felicidade de Klopp na volta ao trabalho

Nessa quata-feira o Liverpool voltou aos trabalhos. Os jogadores e a comissão técnica se apresentaram em Melwood para a retomada das atividades.

Um momento de muita felicidade para o treinador da equipe Jürgen Klopp, que voltou aos trabalhos após mais de dois meses, devido a pandemia do novo coronavírus.

"Esta manhã começou muito boa. Eu acordei mais cedo que o usual e me dei conta: é o meu primeiro dia. Senti como se fosse o primeiro dia na escola. Para mim, foi há 46 anos, mas acho que foi algo parecido. Coloquei meu uniforme novamente, e agora para a razão certa, para ir ao treino. Fui até Melwood e fiquei muito feliz de ver os rapazes. Não vi todos ainda, vi apenas uns 10 e o pessoal da comissão técnica, mas foi um bom começo", disse Klopp ao site do clube.

Os 'reds' trabalham com grupos reduzidos, seguindo as orientações do governo do Reino Unido e da Premier League. Em declarações a 'Sky Sports', o alemão deixou claro que nenhum jogador está ali obrigado.

“Deixei claro que é uma escolha deles. Antes do treino, eu disse: ‘você estão aqui por livre arbítrio. Geralmente, o jogador assina um contrato e precisa estar aqui quando eu decido. Mas, neste caso, se você não se sente seguro, não precisa estar aqui agora”, disse.