A festa da torcida do PSG antes do jogo nas ruas de Paris

O Paris Saint-Germain, depois de eliminar Atalanta e RB Leipzig nas quartas-de-final e semifinais, respectivamente, enfrentará o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões no domingo.

É a primeira vez que a equipa parisiense chega viva no último jogo da maior competição europeia da sua história, ou seja, faltam apenas 90 minutos para eles poderem levantar um troféu inédito.

Os torcedores do clube viveram a prévia como se a pandemia do coronavírus não existisse: sem máscaras e sem respeitar a distância de segurança, centenas deles encheram as ruas de Paris para torcer pelo seu time.

Mas esta não foi a única imprudência dos torcedores: em Lisboa, centenas de outros se aglomeraram à porta do hotel da equipe comandada por Thomas Tuchel.