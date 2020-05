A FIFA cancela o 'The Best'

A FIFA toma uma decisão bastante importante no que diz respeito aos seus prêmios. O jornal 'Marca' avança que a organização decidiu cancelar a premiação do 'The Best'.

Com isso, informa o rotativo, não haverá vencedor do prêmio da FIFA na temporada 2019-20, marcada pela pandemia do coronavírus que paralisou o mundo do futebol.

A festa de entrega do troféu seria realizada em setembro, na cidade de Milão, mas as condições sociais e sanitárias levaram a organização a tomar essa decisão.

Leo Messi foi o ganhador da última edição. E com a falta de vencedor nesse ano, o argentino permanecerá, por um ano mais, com a posse do título conquistado ao bater Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo.

Até o momento, os outros prêmios continuam mantidos, até a segunda ordem. A 'France Football' ainda não se manifestou sobre a Bola de Ouro, assim como a UEFA.