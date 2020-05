A final da Champions em Istambul corre perigo

Um dos passos importantes que a UEFA deu em meio à pandemia foi priorizar as competições de cada país e trabalhar para que todos que possam terminar o façam.

Então será a vez dos torneios europeus. Segundo o portal 'Goal', a UEFA poderia estar pensando em completar a rodada das oitavas e, a partir das quartas de final, jogar um único jogo e em uma única sede.

Tudo isso terá que ser decidido na reunião de 17 de junho, que também falaria sobre o local da final da Liga dos Campeões. 'COPE' e 'NY Times' indicaram que a final em Istambul está em perigo.

A principal razão apontada por esses meios de comunicação é que a Turquia não recuperaria o investimento feito se a final for jogada a portas fechadas. Portanto, Lisboa é o local que mantém o maior número de votos.

Sem dúvida, Istambul sediará uma final da Liga dos Campeões nos próximos anos, quando uma partida desse tamanho puder ser disputada sem restrições e com as portas totalmente abertas.

Não há nada oficial, mas as propostas estariam em cima da mesa e as ideias em mente. Pelo menos, com certeza, se nada catastrófico acontecer novamente, a bola no europeu rolará em agosto.