A Fiorentina entra na corrida por Ibrahimovic

Já imaginou ver Zlatan Ibrahimovic de 'viola' antes do final da sua carreira? Poderia ser uma realidade, pois o 'Corriere della Sera' publicou o interesse da equipe no sueco.

De acordo com a citada fonte, o Bologna de Mihajlovic é o grende interessado no atacante, mas a Fiorentina está alerta as evoluções e decisões do craque.

Sua chegada poderia servir de motivação para um antigo grande clube da Itália que ha muito tempo vem se acostumando com a normalidade.

Em Florência, Ibra poderia se encontrar com Franck Ribéry, outro veterano que continua demonstrando que ainda tem muito futebol.

Na sua volta ao Milan, Ibra fez dez jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência. A campanha de Ribéry na Fiore, por sua vez, teve onze jogos, dois gols e duas assistências até a paralisação do campeonato.