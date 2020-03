A Fiorentina insiste por Lucas Paquetá

No passado, a Fiorentina tentou incorporar Lucas Paquetá à equipe, mas as negociações com o Milan não foram concretizadas.

O jogador de futebol brasileiro é uma das prioridades do presidente 'viola', Rocco Commisso, para a próxima janela de transferências.

Paquetá chegou ao Milan no mercado do meio de 2018 e ainda não conquistou uma posição fixa na equipe titular, por isso não seria um prejuízo enorme para a equipe.

Conforme relatado por 'La Gazzeta dello Sport', os 'rossoneri' pedem um valor próximo de 40 milhões de euros, embora estivessem dispostos a deixá-lo por cerca de 30 milhões, caso as negociações com a Fiorentina cheguem bom porto neste momento.