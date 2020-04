A fórmula do Bayern para motivar o elenco durante a quarentena

Os treinamentos dos jogadores durante essa quarentena são realizados desde casa e a internet se transformou em uma ferramenta de trabalho. O elenco do Bayern, por exemplo, conversa com a comissão técnica com frequência.

Álvaro Odriozola revelou uma estratégia do clube bávaro para motivar os seus jogadores. "Nosso 'staff' técnico preparou sessões diárias de treinos via internet. Todos os jogadores ficam conectados e fazemos os mesmos exercícios", disse ao 'Marca'.

"Prepararam vídeos para trabalhos táticos enquanto estamos em casa. Acho uma grande ideia para manter o a saúde física e mental", completou.

E não é só isso, o Bayern recorreu a estrelas como Robben e Schweinsteiger. "Para amenizar os treinamentos, incluiram sessões com diferentes lendas do clube. Trouxeram um freestyler e tudo mais, foi muito divertido", concluiu.