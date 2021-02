A fortuna que Zidane cobra por publicidade no Instagram

De acordo com um estudo realizado pelo 'Coach Reputation Ranking', Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, é o treinador com mais influência nas redes sociais.

O treinador francês da equipe 'merengue' tem impressionantes 27,8 milhões de seguidores na sua conta oficial no Instagram, números que estão bem acima dos restantes treinadores.

Sem ir mais longe, Koeman, treinador do Barcelona, ​​nem chega a um milhão, enquanto Pep Guardiola, treinador do City, está em quarto lugar no ranking com 1,2 milhão de seguidores. O segundo é Pirlo, com 8,4 milhões, enquanto Simeone, que soma 1,7 milhão, é o terceiro.

O referido estudo acrescenta ainda que estes valores permitem ao 'Zizou' cobrar 200.000 euros por publicação a algumas marcas, caso as anunciem nas suas redes sociais.