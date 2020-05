A frase de Klopp sobre Mbappé que sugere um futuro 'red'

O mercado ainda não abriu, mas os clubes já são mais ou menos claros sobre os movimentos a serem feitos. No Liverpool, eles esperam alguma contratação pela frente.

Então as palavras de Klopp sugeriram suas intenções. Em uma entrevista à ESPN, perguntaram se ele gostaria de treinar Messi, Cristiano ou Agüero. Esta foi sua resposta: "Faltam jogadores nessa lista. Onde está Neymar? Por exemplo... Mbappé tem o futuro mais brilhante. Ou também podemos falar sobre Jadon Sancho".

A imprensa inglesa considera que o "futuro brilhante" de que Klopp fala poderia estar em Anfield. Pelo menos, esse seria o desejo do treinador do Liverpool.

Não é a primeira vez que Mbappé soa como um possível reforço dos 'reds'. No final de 2019, já havia especulações sobre o interesse do Liverpool no atacante do PSG.

Quanto ao futuro do Mbappé, também não está claro. Segundo as informações mais recentes, o francês poderia assinar um contrato com o PSG que incluiria, sim, uma cláusula de liberação.

De qualquer forma, sua assinatura não será barata para quem quiser se apossar dele. E, com as perdas causadas pela crise da saúde, não parece muito viável que haja um bilionário assinando este verão.