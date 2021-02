A frase de Mbappé que parece uma condição para renovar

Kylian Mbappé concedeu entrevista após a vitória por 2 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha, válida pela 24ª rodada do Campeonato Francês.

Autor de um golaço nesse domingo - veja no vídeo acima - ele falou sobre a provável permanência de Neymar, o que o próprio brasileiro já deixou claro que deve acontecer.

"Todo mundo sabe a importância que tem (Neymar), sua renovação é uma notícia muito boa para a gente. Espero que possa seguir fazendo história aqui durante muitos anos. Tanto o clube quanto ele mesmo merecem", falou o atacante francês a 'Canal + Francia'.

A fala do jogador projetando a continuidade do brasileiro na equipe e se incluindo como um futuro beneficiado pela renovação de seu parceiro de ataque repercutiu com força na imprensa, que interpretou como uma condição para que Mbappé também fique no Parque dos Príncipes.

O jornal espanhol 'AS' destaca a declaração como um balde de água fria para o Real Madrid, que mantém o sonho de contratar o jovem craque ainda em 2021. Recentemente, ele mesmo deixou no ar a dúvida sobre seu futuro: "Estou pensado, logo direi".

Com contrato válido até 2022, o prazo final para definir seu destino vai se aproximando. Há quem afirme que o francês seja prioridade para Pochettino, não o brasileiro.

Seja como for, quem quiser contar com o craque de 22 anos terá de enfrentar as consequências da crise causada pela pandemia e abrir os cofres para contratar aquele que é tido como o futuro melhor do mundo.