A Fundação do Atlético doou mais 20.000 máscaras

A Fundação Atlético de Madrid doou nesta terça-feira 20.000 máscaras higiênicas à Prefeitura de Alcalá de Henares para distribuir entre os cidadãos da cidade, segundo o clube.

"Essa entrega de máscaras é realizada graças à generosidade de Idan Ofer, acionista do Atlético de Madrid, que administrou a compra de um importante suprimento de máscaras higiênicas FFP2 para doá-las ao clube e sua fundação", explica o comunicado da equipe de Madri.

"Parte dessas máscaras foi doada nesta quarta-feira. O clube e a Fundação estão colaborando com outras iniciativas sociais para distribuir o restante do material recebido. Na semana passada, nossa Fundação entregou outras 20.000 máscaras no Wanda Metropolitano à Junta Municipal de San Blas-Canillejas para distribuição entre os moradores do distrito ", acrescentou o Atlético de Madrid.

Nesta terça-feira, no centro esportivo do Wanda, em Alcalá de Henares, onde as equipes femininas do clube rojiblanco treinam regularmente, ocorreu o ato de distribuir esse material, com a presença de Javier Rodríguez, prefeito da cidade; Alberto Blázquez, vice-prefeito e conselheiro de esportes; Blanca Ibarra, conselheira de Saúde; e Emilio García, diretor geral de Segurança Cidadã, que foram recebidos por Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, acrescentou o comunicado.