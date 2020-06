"A gente pode transmitir os jogos sim", diz vice-jurídico do Flamengo

A nova MP, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite aos clubes mandantes transmitir seus jogos sem autorização do visitante, tem dado o que falar no futebol brasileiro. O Flamengo, clube que encabeçou esse debate, já planeja usar a medida provisória a seu favor diante do Boavista, pela quinta rodada da Taça Rio, ainda sem data para acontecer.

Vice-presidente geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, em entrevista ao canal 'Paparazzo Rubro-Negro', explicou a visão do Flamengo sobre a MP e como o clube pretende agir diante da interpretação contrária da TV Globo, emissora que detém os direitos dos demais 15 clubes que disputam o Campeonato Carioca.

"A gente estudou muito, ouviu muita gente. A gente entende que tem algumas situações que permitem chegar a conclusão de que a gente pode transmitir sim os jogos nos quais o Flamengo é mandante. No primeiro lugar e mais óbvio, o Flamengo não tem contrato com a Globo. O contrato com a Globo tem uma cláusula dizendo que o valor global, caso o Flamengo nao participassse, sofreria uma redução de 25%, o não acerto com o Flamengo já está precificado no contrato. Não tem nenhum prejuízo à Globo porque aquilo já estava previsto por ela mesmo. Esse é um primeiro fator a ser considerado pelas pessoas".

Dunshee também confirmou que o Flamengo recebeu uma notificação da TV Globo, onde a emissora afirma que a nova MP assinada por Jair Bolsonaro, não valerá no próximo jogo do Rubro-Negro, contra o Boavista, mas ressaltou que o jurídico do clube está traçando a estratégia para se defender.

"A gente está trabalhando, a gente recebeu a notificação da Globo, a gente está respondendo que não estamos em nenhuma iniciativa contra a lei. Estamos nos protegendo, traçando a estratégia, só não posso falar como. Eu espero que eles tenham a grandeza de entender que o momento mudou. Ou eles pagam o que o Flamengo pensa o correto, ou a gente passa o jogo. É assim que funciona, o livre mercado. É dinheiro na mão ou cada um para o seu lado".