Arrascaeta torce por 'fico' de Jorge Jesus

O Flamengo finalizou a preparação para encarar o Fluminense, nesta quarta-feira (15), pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Depois da atividade, o uruguaio Arrascaeta concedeu coletiva de imprensa. Além do jogo importante, Jorge Jesus foi tema recorrente na entrevista. Questionado sobre a possibilidade de saída do Mister, o meia foi direto:

"A gente sabe que isso é um assunto muito pessoal dele, se ele vai ficar ou não. A gente torce muito para contar com ele por muito tempo. A gente não tem sentido nada diferente, o ambiente nos treinos é muito bom. A gente torce para que ele continue, mas quem vai decidir seu futuro vai ser o Mister".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva:

ÚLTIMO JOGO DO MISTER?

"A gente não pensa assim, a gente pensa que é uma final e todo mundo tem que estar junto para tentar conquistar ela. A gente não pode fazer nada, quem vai ter a definição é o treinador. Vamos torcer para que ele fique com a gente".

QUEDA DE RENDIMENTO

"Pessoalmente penso que as finais são diferentes de qualquer coisa. A gente sabe que está enfrentando um time que se fecha bem, que saí muito bem no contragolpe. A gente respeita o time deles, têm nos criado umas dificuldades durante o jogo".

EXPULSÃO DO GABIGOL

"Se o árbitro expulsou por isso, nos jogos a gente ficaria com cinco jogadores e o time deles também. Isso acontece naturalmente dentro de campo. Quando acaba o jogo, tudo acaba. Foi um pouquinho demais ter expulsado o Gabi".

AUSÊNCIA DE FRED E GABIGOL

"São grandes jogadores, o momento do Gabigol é muito bom. É muito importante essa perda do Gabi, mas temos muitos jogadores que se entrem em campo podem ter boa performance".