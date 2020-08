"A goleada contra o Barça foi uma loucura, algo fantástico"

Nas quartas-de-final da Champions League, o Bayern de Munique venceu o Barcelona por 2 a 8 em Lisboa, com um show especialmente nas áreas ofensivas. Neuer, a partir de seu gol, gostou de cada ação de sua equipe... e reconheceu isso em sua entrevista para a mídia oficial do clube.

“Às vezes acontece que depois de jogar jogos da Champions League que terminam muito tarde, não consigo dormir bem. Na manhã seguinte, levantei cedo e dei algumas voltas de bicicleta antes do café da manhã. Obviamente, o que aconteceu e o que vivemos foi uma loucura. A gente repassa na cabeça cada ação, cada gol... É uma pena porque não pudemos festejar com os nossos torcedores. É triste porque teria sido bom festejar juntos", reconheceu o goleiro.

"A goleada sobre o Barça foi algo fantástico. Acho que você realmente percebe o que conseguiu quando a noite cai, você descansa na cama e pensa sobre tudo o que aconteceu", acrescentou.

A chave dessa vitória e do grande momento do Bayern, o seu trabalho: “Fazemos o treino com intensidade porque é o único momento em que podemos melhorar. Treinamos com muito entusiasmo porque não temos folga. Por isso nos encontramos no hotel e conversamos. Isso também é importante para o nosso jogo".

O próximo passo, Lyon: "No mundo do futebol tudo passa muito rápido. Não se pode simplesmente relaxar e pensar: 'Uau, o que conseguimos'. Não, temos de dar o próximo passo e seguir em frente". Temos que estar alertas contra o Lyon e não confiar em nós mesmos. Estamos muito bem mentalmente, fisicamente e moralmente".